На матче "Зенит" - "Ростов" ожидается 50 тысяч болельщиков

Игру 8-го тура чемпионата России "Зенит" – "Ростов" посетят 50 тысяч болельщиков, информирует клубная пресс-служба. 250 из них будут поддерживать гостей.

Отмечается, что хозяева поля сыграют в лазурной форме, вратарь – в черном; "Ростов" – в желтой форме, голкипер – в коричневом.

Матч "Зенит" – "Ростов" состоится сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.