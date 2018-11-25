На матче "Зенит" - "Ростов" будет закрыта крыша

Матч 15-го тура чемпионата России "Зенит" - "Ростов" пройдет при закрытой крыше стадиона. Об этом сообщает официальный Твиттер "Ростова".

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

"Зенит" - "Ростов": чемпионат России по футболу, РПЛ, 15-й тур, 25 ноября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 19.00 (мск)

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