На матче "Зенит" - "Ростов" будет закрыта крыша

Матч 15-го тура чемпионата России "Зенит" - "Ростов" пройдет при закрытой крыше стадиона. Об этом сообщает официальный Твиттер "Ростова".
Матч начнется в 19.00 по московскому времени.
"Зенит" - "Ростов": чемпионат России по футболу, РПЛ, 15-й тур, 25 ноября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 19.00 (мск)
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⚽️⚽️⚽️– Football Club Rostov (@rostovfc) 25 ноября 2018 г.
Практически готов стадион к отличному матчу.
Крыша сегодня будет закрыта ✊#ЗенитРостов pic.twitter.com/mZpGW3wjDr
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