На матче "Зенит" - "Локомотив" ожидается до 48 тысяч зрителей

"Зенит" на своем официальном сайте сообщил, что на матче 15-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" ожидается до 48 тысяч зрителей. Московскую команду в этой игре на стадионе поддержат до 2 тысяч человек. "Зенит" сыграет в лазурной форме (вратарь – в зеленом), "Локомотив" выйдет на поле в белой форме (вратарь – в бордовом).
После 14 туров "Зенит" и "Локомотив" лидируют в премьер-лиге с 29 очками.
Матч "Зенит" – "Локомотив" состоится сегодня, 29 октября, начало – в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.
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Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-10-29-segodnya-zenit-sygraet-na-stadione-sankt-peterburg-s-lokomotivom.htm
ЗЗ+
Как-то не густо на матч 2 лидеров, если смотреть посещаемость Зенита на других матчах. Могли бы и 60 тыщ собрать.
13:28
biggp1
Зенит всем командам лиги помогает со статистикой посещаемости))
13:25
Патриот Сибири
Опять сине-бело-политкорректно-лазурные стесняются своих цветов.
13:23
shurik1804
Все как обычно...Питер рулит
13:17