13:11 | Футбол — РФПЛ

На матче "Зенит" - "Локомотив" ожидается до 48 тысяч зрителей

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"Зенит" на своем официальном сайте сообщил, что на матче 15-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" ожидается до 48 тысяч зрителей. Московскую команду в этой игре на стадионе поддержат до 2 тысяч человек. "Зенит" сыграет в лазурной форме (вратарь – в зеленом), "Локомотив" выйдет на поле в белой форме (вратарь – в бордовом).

После 14 туров "Зенит" и "Локомотив" лидируют в премьер-лиге с 29 очками.

Матч "Зенит" – "Локомотив" состоится сегодня, 29 октября, начало – в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.

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Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-10-29-segodnya-zenit-sygraet-na-stadione-sankt-peterburg-s-lokomotivom.htm

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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ЗЗ+

Как-то не густо на матч 2 лидеров, если смотреть посещаемость Зенита на других матчах. Могли бы и 60 тыщ собрать.

13:28

biggp1

Зенит всем командам лиги помогает со статистикой посещаемости))

13:25

Патриот Сибири

Опять сине-бело-политкорректно-лазурные стесняются своих цветов.

13:23

shurik1804

Все как обычно...Питер рулит

13:17