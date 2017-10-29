На матче "Зенит" - "Локомотив" ожидается до 48 тысяч зрителей

"Зенит" на своем официальном сайте сообщил, что на матче 15-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" ожидается до 48 тысяч зрителей. Московскую команду в этой игре на стадионе поддержат до 2 тысяч человек. "Зенит" сыграет в лазурной форме (вратарь – в зеленом), "Локомотив" выйдет на поле в белой форме (вратарь – в бордовом).

После 14 туров "Зенит" и "Локомотив" лидируют в премьер-лиге с 29 очками.

Матч "Зенит" – "Локомотив" состоится сегодня, 29 октября, начало – в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.