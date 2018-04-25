19:22 | Футбол — РФПЛ

На матче "Зенит" - ЦСКА ожидается пять тысяч фанатов из Москвы

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В свободной продаже на игру 28-го тура премьер-лиги между "Зенитом" и ЦСКА, которая состоится в воскресенье, 29 апреля, в Санкт-Петербурге (16.30), остается 16 500 билетов при вместимости стадиона 56 000. 

При этом, как сообщили "СЭ" в пресс-службе сине-бело-голубых, на матче ожидается аншлаг. Армейцы запросили максимальную квоту для своих болельщиков (5500), но ожидается, что в Северную столицу приедет 4500-5000 фанатов красно-синих. (Гоша ЧЕРНОВ)
 

Зенит - ЦСКА

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Котовский

А что, у кляч имеется 5000 болельщиков?

20:27

Vlad1992

Milwall82 ты глупенький маргариновый троль

20:20

Millwall82

Приедут ровно половина от всех коней РФ?)

19:51

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