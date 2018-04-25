На матче "Зенит" - ЦСКА ожидается пять тысяч фанатов из Москвы

В свободной продаже на игру 28-го тура премьер-лиги между "Зенитом" и ЦСКА, которая состоится в воскресенье, 29 апреля, в Санкт-Петербурге (16.30), остается 16 500 билетов при вместимости стадиона 56 000.



При этом, как сообщили "СЭ" в пресс-службе сине-бело-голубых, на матче ожидается аншлаг. Армейцы запросили максимальную квоту для своих болельщиков (5500), но ожидается, что в Северную столицу приедет 4500-5000 фанатов красно-синих. (Гоша ЧЕРНОВ)

