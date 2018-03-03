На матче "Зенит" – "Амкар" ожидается до 45 тысяч зрителей

На матче 21-го тура между "Зенитом" и "Амкаром" ожидается до 45 тысяч зрителей, сообщает официальный сайт петербургской команды. Пермский клуб в этой встрече поддержат до 130 болельщиков.
Ранее стало известно, что игра пройдет при закрытой крыше на стадионе "Санкт-Петербург". "Зенит" сыграет в лазурной форме, голкипер – в зеленом, "Амкар" – в бело-красной форме, вратарь – в черном.
Напомним, матч "Зенит" - "Амкар" состоится сегодня, 3 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-03-03-segodnya-sine-belo-golubye-provedut-pervyy-match-premer-ligi-v-2018-godu.htm
kac35
НОВЫЙ стадион в Питере действительно НУЖЕН, тем паче такой уютный. А вот нужны ли НОВЫЕ стадионы на 35-45 тысяч зрителей в Калининграде, Саранске, Нижнем, Самаре и т.д.? КТО будет заполнять трибуны этих стадионов после 4-6 матчей ЧМ2018? Ведь средняя посещаемость там 5-10 тысяч.
14:24
zenitoman
45 тысяч в Москве даже кони-спам не собирает! Люди идут, понимая, что будут смотреть футбик в комфорте при +17, а не отмораживать задницы при - 18.
14:00