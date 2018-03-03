На матче "Зенит" – "Амкар" ожидается до 45 тысяч зрителей

На матче 21-го тура между "Зенитом" и "Амкаром" ожидается до 45 тысяч зрителей, сообщает официальный сайт петербургской команды. Пермский клуб в этой встрече поддержат до 130 болельщиков.

Ранее стало известно, что игра пройдет при закрытой крыше на стадионе "Санкт-Петербург". "Зенит" сыграет в лазурной форме, голкипер – в зеленом, "Амкар" – в бело-красной форме, вратарь – в черном.

Напомним, матч "Зенит" - "Амкар" состоится сегодня, 3 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи