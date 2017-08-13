На матче "Зенит" - "Ахмат" ожидается 35 тысяч болельщиков

Игру 6-го тура чемпионата России "Зенит" – "Ахмат" посетят 35 тысяч болельщиков, информирует клубная пресс-служба. 150 из них будут поддерживать команду из Грозного.

Отмечается, что хозяева поля сыграют в лазурной форме, вратарь – в зеленом; "Ахмат" – в бело-зеленой форме, голкипер – в черном.

Матч "Зенит" – "Ахмат" состоится сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи