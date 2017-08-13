11:46 | Футбол — РФПЛ

На матче "Зенит" - "Ахмат" ожидается 35 тысяч болельщиков

4

Игру 6-го тура чемпионата России "Зенит""Ахмат" посетят 35 тысяч болельщиков, информирует клубная пресс-служба. 150 из них будут поддерживать команду из Грозного.

Отмечается, что хозяева поля сыграют в лазурной форме, вратарь – в зеленом; "Ахмат" – в бело-зеленой форме, голкипер – в черном.

Матч "Зенит" – "Ахмат" состоится сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-08-13-segodnya-zenit-sygraet-s-akhmatom-na-stadione-sankt-peterburg.htm

4
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

asc0002

Аххах сколько там народу на дерби всея Москвы пришло? В 16-миллионной агломерации футбол нахрен никому не нужен, у нас уже на Тосно ходят столько же, сколько на Динамо ))))

12:19

Millwall82

Кто тут хрюкает-то))) позор иметь в Москве 5 команд на 4 из которых никто не ходит.

12:12

shpasic

ну, если уж в футбольной столице на дерби пришло 24 тысячи на 30-тысячник, то что уж говорить о раздутом политпроекте)

12:00

takitak

позор городу Питеру. Иметь 5 миллионов населения, построить позор-арену за цену пяти таких же стадионов по российскому ценнику. И не набирать на матч премьер лиги 50 тысяч. Это учитывая лидерство своего клуба и нахождение соперника в верхней части таблицы. Это притом что по сути зенит - единственная команда города (динамо и дубль в фнл в расчёт не берём, а тосно - так вообще отмыв областных фин.потоков.) В общем, газпрём рулит ради своих членов )

11:59