17:10 | Футбол — РФПЛ

На матче "Спартак" - "Зенит" у болельщиков гостей будут сверять билеты с документами

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На матче 18-го тура чемпионата России "Спартак" - "Зенит" у входа на гостевой сектор будет проводиться сверка фамилии на билете с документами, удостоверяющими личность, сообщает официальный сайт петербургского клуба. Поклонникам питерцев рекомендуется приходить на игру заранее.

Передача именных билетов запрещена, в случае несовпадения личности болельщик не будет допущен на стадион.

Матч "Спартак" – "Зенит" состоится сегодня в Москве, начало игры – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

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Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-11-27-spartak-zenit-otkryta-prodazha-biletov-na-gostevuyu-tribunu.htm

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

на птичьих правах всех пустят.

17:41

SpaMan

...ходют тут мутные какие то

17:35