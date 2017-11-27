На матче "Спартак" - "Зенит" у болельщиков гостей будут сверять билеты с документами

На матче 18-го тура чемпионата России "Спартак" - "Зенит" у входа на гостевой сектор будет проводиться сверка фамилии на билете с документами, удостоверяющими личность, сообщает официальный сайт петербургского клуба. Поклонникам питерцев рекомендуется приходить на игру заранее.

На матче #СпартакЗенит у входа на гостевой сектор будет производиться сверка указанной на билете фамилии с документами, удостоверяющими личность.

Просим всех болельщиков прийти на матч заблаговременно. pic.twitter.com/HmIv5T1Yuh – РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 27 ноября 2017 г.

Передача именных билетов запрещена, в случае несовпадения личности болельщик не будет допущен на стадион.

Матч "Спартак" – "Зенит" состоится сегодня в Москве, начало игры – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

"Спартак" - "Зенит". Битва двух столиц. LIVE!