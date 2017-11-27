На матче "Спартак" - "Зенит" у болельщиков гостей будут сверять билеты с документами

На матче 18-го тура чемпионата России "Спартак" - "Зенит" у входа на гостевой сектор будет проводиться сверка фамилии на билете с документами, удостоверяющими личность, сообщает официальный сайт петербургского клуба. Поклонникам питерцев рекомендуется приходить на игру заранее.
На матче #СпартакЗенит у входа на гостевой сектор будет производиться сверка указанной на билете фамилии с документами, удостоверяющими личность.– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 27 ноября 2017 г.
Просим всех болельщиков прийти на матч заблаговременно. pic.twitter.com/HmIv5T1Yuh
Передача именных билетов запрещена, в случае несовпадения личности болельщик не будет допущен на стадион.
Матч "Спартак" – "Зенит" состоится сегодня в Москве, начало игры – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
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Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-11-27-spartak-zenit-otkryta-prodazha-biletov-na-gostevuyu-tribunu.htm
shpasic
на птичьих правах всех пустят.
17:41
SpaMan
...ходют тут мутные какие то
17:35