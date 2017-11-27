На матче "Спартак" - "Зенит" будут работать более 3 тысяч правоохранителей

На матче 18-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом" будут работать более 3 тысяч сотрудников полиции и Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского ГУ МВД. Встреча состоится сегодня, 27 ноября, на столичной "Открытие Арене".

Как отметили в ведомстве, вход зрителей будет осуществляться через входные зоны, которые размещены напротив Северной, Южной и Восточной трибун стадиона, а также со стороны гостевой зоны.

Также в столичном ГУ МВД пояснили, "что каждая входная зона будет разделена на два павильона, оснащенные досмотровым оборудованием на входных павильонах. Проезд автотранспорта зрителей на стадион будет осуществляться через съезд с Волоколамского шоссе на Проектируемый проезд № 5219 в районе АЗС "Лукойл" на Волоколамском шоссе, вл. 65, стр. 1, а запуск зрителей на территорию стадиона планируется начать в 17.30 по московскому времени".

Матч "Спартак" – "Зенит" состоится сегодня в Москве, начало игры – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

"Спартак" - "Зенит". Битва двух столиц. LIVE!