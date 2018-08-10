На матче "Спартак" - "Анжи" будут работать 2,5 тысячи сотрудников полиции и Росгвардии

Общественный порядок во время матча 3-го тура РПЛ "Спартак" - "Анжи" будут обеспечивать более 2,5 тысяч сотрудников полиции, Росгвардии и дружинников, сообщает ТАСС. Игра состоится 11 августа на стадионе "Открытие Арена".

"Для обеспечения безопасности и общественного порядка на стадионах и прилегающей к ним территории задействуют наряд численностью более 2,5 тыс. человек: сотрудники полиции (в том числе 24 всадника 1-го оперативного полка полиции); сотрудники Росгвардии; народные дружинники, сотрудники частных охранных организаций и контрольно-распорядительной службы", - говорится в сообщении.

В местах проведения матча за сутки и за 3,5 часа до начала встречи будут проведены профилактические проверки территории на предмет антитеррористической защищенности, в том числе с привлечением кинологов.