На матче "Рубин" - "Зенит" ожидается до 20 тысяч болельщиков

На матче 3-го тура РПЛ между "Рубином" и "Зенитом" ожидается до 20 тысяч зрителей, информирует официальный сайт сине-бело-голубых. Среди них будет примерно 500 болельщиков петербурской команды.

"Рубин" сыграет в белой форме, голкипер выступит в желтом комплекте. "Зенит" выйдет на поле в лазурных цветах, вратарь - в черных.

Матч пройдет в понедельник на стадионе "Казань Арена". Встреча начнется в 20:00.

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