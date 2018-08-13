14:25 | Футбол — РПЛ

На матче "Рубин" - "Зенит" ожидается до 20 тысяч болельщиков


На матче 3-го тура РПЛ между "Рубином" и "Зенитом" ожидается до 20 тысяч зрителей, информирует официальный сайт сине-бело-голубых. Среди них будет примерно 500 болельщиков петербурской команды.

"Рубин" сыграет в белой форме, голкипер выступит в желтом комплекте. "Зенит" выйдет на поле в лазурных цветах, вратарь - в черных.

Матч пройдет в понедельник на стадионе "Казань Арена". Встреча начнется в 20:00.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам

Рубин - Зенит

 

результаты опроса
1493 чел.
Как завершится матч 3-го тура РПЛ "Рубин" - "Зенит"
Победой "Рубина"
35.3%
Вничью
32.2%
Победой "Зенита"
32.6%

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-08-13-segodnya-zenit-sygraet-na-vyezde-s-kazanskim-rubinom.htm

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 3-й тур
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