На матче "Рубин" – "Зенит" ожидается 10 тысяч зрителей

На стадионе "Казань Арена", где пройдет матч 16-го тура чемпионата России "Рубин" – "Зенит", ожидается около 10 тысяч зрителей, информирует официальный сайт питерцев. Гостей поддержат около 1 тысячи болельщиков. Напомним, что вместимость арены составляет 45 тысяч зрителей.

"Зенит" сыграет в белой форме, голкипер – в желтой; "Рубин" – в бордовой форме, вратарь казанской команды – в салатовой.

Матч "Рубин" – "Зенит" состоится сегодгя, 5 ноября, начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.