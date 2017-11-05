12:18 | Футбол — РФПЛ

На матче "Рубин" – "Зенит" ожидается 10 тысяч зрителей

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На стадионе "Казань Арена", где пройдет матч 16-го тура чемпионата России "Рубин""Зенит", ожидается около 10 тысяч зрителей, информирует официальный сайт питерцев. Гостей поддержат около 1 тысячи болельщиков. Напомним, что вместимость арены составляет 45 тысяч зрителей.

"Зенит" сыграет в белой форме, голкипер – в желтой; "Рубин" – в бордовой форме, вратарь казанской команды – в салатовой.

Матч "Рубин" – "Зенит" состоится сегодгя, 5 ноября, начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-11-05-segodnya-zenit-sygraet-na-vyezde-s-rubinom.htm

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
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КОММЕНТАРИИ (13)
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Singbеrt7

Первый футбольный матч на «Казань-Арене» закончился ничьей между «Рубином» и «Локомотивом». На трибунах за игрой следило 37 тысяч зрителей и дебютная встреча «Рубина» на новом стадионе установила исторический рекорд посещаемости Казани за более чем полвека. При Саярыче народ собирался не менее 20 тыс, но тогда был футбол, а не то что сейчас происходит, когда за 8 матчей забито 2 гола.

13:12

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Казан лицо ЧМ-18! Уряяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя. Странные эти татары. Им и стадик хороший построили, а ходят жалкие ошметки. На др. играх вообще по 5-6 тыс. Позорище.

13:11

rustov

Не приживается футбол в Казани. Даже в чемпионские годы посещаемость была средненькая...

13:02

shurik1804

Клубы,которые не интересны своим зрителям,особенно,когда созданы условия,хороший стадион-не нужны рфпл.

13:01

баламошка

Островзаячий баламошка_____Примите самые искренние поздравления. Вас цитирует СЭ в своём заголовоке.////////////Да видел уже) Спасябки)

13:00

asc0002

Для Казани это аншлаг.

13:00

Островзаячий

HerculesKolya_______На одной центральной трибуне Рубина билет стоит 400 рублей. На противоположной от 700. На боковой 300 рублей. Может это как-то поддаётся логике. Я затрудняюсь.

12:58

Островзаячий

баламошка_____Примите самые искренние поздравления. Вас цитирует СЭ в своём заголовоке.

12:51

Singbеrt7

Цифры, думаю завышены. Результатов нет, игры тоже. Либо билеты бесплатно раздали, либо обязаловка.

12:49

HerculesKolya

Странно всё это! Болельщики это составляющая процентов 30 победы минимум! Другое дело, что сидеть и полтора часа смотреть на игру Рубина выдержит не каждый! Вот почему на Краснодар, не смотря на проигрыши ходит болельщиков прилично, те хоть проигрывают играюче!

12:43

raver87

Позор какой...

12:43

баламошка

Бакланы кроме бакланов никому в России не нужны.

12:37

Tribunal Z

Зачем такие клубы в РФПЛ у которых заполняемость только на 20 процентов? Ну и пускай в пердиве играет, если зрителям и болельщикам не интересна команда Рубин

12:30