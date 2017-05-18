На матче "Рубин" - ЦСКА протестировали систему идентификации болельщиков

На матче 29-го тура чемпионата России между "Рубином" и ЦСКА (0:2) была успешно протестирована система идентификации болельщиков, сообщает официальный сайт Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.

Все зрители матча получили паспорта болельщиков. Для них было оформлено 27 тысяч паспортов. Далее эти паспорта могут быть использованы болельщиками на Кубке конфедераций-2017.

- До старта Кубка конфедераций-2017 остался всего месяц. Было важно протестировать систему в реальных условиях с реальными нагрузками. Система тестирование прошла, - сказал заместитель министра связи Олег Пак.

Игра состоялась на "Казань-Арене", которая примет три матча группового турнира и полуфинал Кубка конфедераций-2017.