 На матче "Рубин" - ЦСКА протестировали систему идентификации болельщиков. ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
21:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ

На матче "Рубин" - ЦСКА протестировали систему идентификации болельщиков

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На матче 29-го тура чемпионата России между "Рубином" и ЦСКА (0:2) была успешно протестирована система идентификации болельщиков, сообщает официальный сайт Министерства связи и массовых коммуникаций РФ. 

Все зрители матча получили паспорта болельщиков. Для них было оформлено 27 тысяч паспортов. Далее эти паспорта могут быть использованы болельщиками на Кубке конфедераций-2017.

- До старта Кубка конфедераций-2017 остался всего месяц. Было важно протестировать систему в реальных условиях с реальными нагрузками. Система тестирование прошла, - сказал заместитель министра связи Олег Пак.

Игра состоялась на "Казань-Арене", которая примет три матча группового турнира и полуфинал Кубка конфедераций-2017.

Дополнительная информация

http://minsvyaz.ru/ru/events/36899/

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