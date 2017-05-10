18:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

На матче "Рубин" - ЦСКА ожидается больше 40 тысяч болельщиков

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Министр спорта Татарстана и член попечительского совета "Рубина" Владимир Леонов заявил, что на домашнем матче 29-го тура чемпионата России против ЦСКА ожидается порядка 40 тысяч болельщиков, сообщает "Московский комсомолец-Казань". Напомним, что "Казань Арена" вмещает 45 379 зрителей.

Также отмечается, что обладатели паспорта болельщика смогут бесплатно попасть на игру. Всем желающим, вместе с этим паспортом будут выдавать билет на матч против армейцев. На сегодняшний день поступило уже порядка 20 тысяч заявок на получение данного пропуска.

Напомним, что матч состоится 17 мая, начало – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 29-й тур
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