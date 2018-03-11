На матче "Ростов" – "Зенит" ожидается до 11 тысяч зрителей

Матч 22-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Зенитом" посетят до 11 тысяч зрителей, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. Петербургский клуб поддержат около 500 болельщиков. Арена "Олимп-2" вмещает 15840 зрителей.

"Зенит" сыграет в белой форме, голкипер – в черном; хозяева – в желто-синей форме, голкипер – в золотом.

Напомним, матч "Ростов" – "Зенит" состоится сегодня, 11 марта, и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.