11:50 | Футбол — РФПЛ

На матче "Ростов" – "Зенит" ожидается до 11 тысяч зрителей

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Матч 22-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Зенитом" посетят до 11 тысяч зрителей, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. Петербургский клуб поддержат около 500 болельщиков. Арена "Олимп-2" вмещает 15840 зрителей.

"Зенит" сыграет в белой форме, голкипер – в черном; хозяева – в желто-синей форме, голкипер – в золотом.

Напомним, матч "Ростов" – "Зенит" состоится сегодня, 11 марта, и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-03-11-segodnya-sine-belo-golubye-sygrayut-na-vyezde-s-rostovom.htm

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Доктор_Хряк

Вперёд Ростов !!!

13:52

Lars Berger

Верим, Валера!

12:03

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