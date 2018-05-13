На матче "Ростов" - "Урал" ожидается 41600 зрителей

"Ростов" в своем официальном Твиттере объявил, что на заключительном матче сезона с "Уралом" ожидается 41600 зрителей. Это будет третья тестовая игра для "Ростов-Арены".
Матч начнется в 14.00 по московскому времени.
⚽️⚽️⚽️– Football Club Rostov (@rostovfc) 13 мая 2018 г.
41600 зрителей ожидается на матче #РостовУрал pic.twitter.com/YhdyBRkVSN
serserm
Билеты разошлись между барыгами в первый же день. Сколько реально будет на трибунах - посмотрим. Группа в контакте забита объявами о продаже "лишних билетов"
12:24
shpasic
и все верят в Валеру.
11:48
Millwall82
На Спартак все пришли...
11:22