11:17 | Футбол — РФПЛ

На матче "Ростов" - "Урал" ожидается 41600 зрителей

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"Ростов" в своем официальном Твиттере объявил, что на заключительном матче сезона с "Уралом" ожидается 41600 зрителей. Это будет третья тестовая игра для "Ростов-Арены".

Матч начнется в 14.00 по московскому времени. 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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serserm

Билеты разошлись между барыгами в первый же день. Сколько реально будет на трибунах - посмотрим. Группа в контакте забита объявами о продаже "лишних билетов"

12:24

shpasic

и все верят в Валеру.

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Millwall82

На Спартак все пришли...

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