10:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ

На матче "Ростов" – "Спартак" будет аншлаг

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Все билеты на матч 24-го тура чемпионата России "Ростов""Спартак" проданы, информирует официальный сайт донского клуба. Встреча пройдет на стадионе "Олимп-2" в субботу, начало – в 16.30 по московскому времени. Вместимость арены составляет порядка 16 тысяч зрителей. "Спартак" является лидером чемпионата, "Ростов" занимает девятое место.

Матч "Ростов" "Спартак" состоится в субботу, 22 апреля, начало – в 16.30. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию.


 

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/10897

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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карельский свинопас

надеюсь,что ростовчан прорвет в этой игре...надо поставить эту недокоманду в позу прачки....

10:52

Cheremis57

waleriy ===== А мы уверены, что выиграет "Ростов"! Вперёд, "Ростов"!!

10:43

waleriy

Ждем победы Спартака 2:0

10:35

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