На матче "Ростов" – "Спартак" будет аншлаг

Все билеты на матч 24-го тура чемпионата России "Ростов" – "Спартак" проданы, информирует официальный сайт донского клуба. Встреча пройдет на стадионе "Олимп-2" в субботу, начало – в 16.30 по московскому времени. Вместимость арены составляет порядка 16 тысяч зрителей. "Спартак" является лидером чемпионата, "Ростов" занимает девятое место.
Матч "Ростов" – "Спартак" состоится в субботу, 22 апреля, начало – в 16.30. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию.
карельский свинопас
надеюсь,что ростовчан прорвет в этой игре...надо поставить эту недокоманду в позу прачки....
10:52
Cheremis57
waleriy ===== А мы уверены, что выиграет "Ростов"! Вперёд, "Ростов"!!
10:43
waleriy
Ждем победы Спартака 2:0
10:35