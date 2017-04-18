На матче "Ростов" – "Спартак" будет аншлаг

Все билеты на матч 24-го тура чемпионата России "Ростов" – "Спартак" проданы, информирует официальный сайт донского клуба. Встреча пройдет на стадионе "Олимп-2" в субботу, начало – в 16.30 по московскому времени. Вместимость арены составляет порядка 16 тысяч зрителей. "Спартак" является лидером чемпионата, "Ростов" занимает девятое место.

Матч "Ростов" – "Спартак" состоится в субботу, 22 апреля, начало – в 16.30. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию.



