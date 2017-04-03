На матче "Ростов" - "Краснодар" ожидается аншлаг

"Ростов" в своем "Твиттере" сообщил, что на матч 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" проданы все билеты. Домашняя арена ростовского клуба "Олимп-2" вмещает 15 840 человек.
Напомним, что "Краснодар" идет на четвертом месте в турнирной таблице премьер-лиги, "Ростов" занимает восьмую строчку, отставая от соперника всего на три очка.
Уважаемые болельщики, сообщаем вам о том, что все билеты на сегодняшний матч между "Ростовом" и "Краснодаром" проданы! pic.twitter.com/2lGAmNdGQw– Football Club Rostov (@rostovfc) 3 апреля 2017 г.