На матче "Ростов" - "Краснодар" ожидается аншлаг

"Ростов" в своем "Твиттере" сообщил, что на матч 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" проданы все билеты. Домашняя арена ростовского клуба "Олимп-2" вмещает 15 840 человек.

Напомним, что "Краснодар" идет на четвертом месте в турнирной таблице премьер-лиги, "Ростов" занимает восьмую строчку, отставая от соперника всего на три очка.