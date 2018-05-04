На матче "Локомотив" - "Зенит" меры безопасности будут повышенными

Директор по безопасности Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин отметил, что на матче 29-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Зенитом" ожидается более двух тысяч болельщиков петербургского клуба. Встреча, которая состоится 5 мая, может стать чемпионской для "Локомотива".

– Согласно последней информации, на матче ожидается немногим более двух тысяч организованных болельщиков "Зенита", – цитирует ТАСС Мейтина. – Организатором матча будут приняты все необходимые меры безопасности, относящиеся к играм чемпионата России повышенной категории сложности.