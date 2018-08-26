На матче "Локомотив" - "Анжи" ожидается более 15 тысяч болельщиков

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что на игре пятого тура российской премьер-лиги с "Анжи" ожидается более 15 тысяч зрителей. Матч пройдет сегодня, 26 августа, в Москве на "РЖД Арене".

- Сводки из касс: сегодня на игре ожидается более 15 000 зрителей, - написал Геркус в Инстаграме.

"Локомотив" - "Анжи": чемпионат России, 5-й тур, 26 августа 2018, онлайн трансляция – 19.00 по московскому времени