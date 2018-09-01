13:00 | Футбол — РПЛ

На матче "Крылья Советов" - "Анжи" ожидается 22 тысячи болельщиков


Организаторы ожидают на игре шестого тура российской премьер-лиги между "Крыльями Советов" и "Анжи" 22 тысячи зрителей (из них гостей поддержат 600 человек). Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба. Встреча пройдет на "Самара Арене" сегодня, 1 сентября, и начнется в 14.00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что в данной игре за "Крылья" дебютирует 37-летний вратарь Сергей Рыжиков

"Крылья Советов" – "Анжи": чемпионат России по футболу, РПЛ, 1 сентября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 14.00 (мск) 

 

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?16459

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