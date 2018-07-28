На матче "Енисей" – "Зенит" ожидается аншлаг

Матч 1-го тура премьер-лиги "Енисей" – "Зенит", который из-за реконструкции Центрального стадиона в Красноярске пройдет 29 июля в Тюмени, соберет полные трибуны. Большая часть билетов на дебютный матч на стадион "Геолог", вмещающий 13 тысяч, уже продана.

- В свободной продаже на матч "Енисей" – "Зенит" осталось менее двух тысяч билетов. Причем самые дорогие были выкуплены в первые дни. Продажей билетов для болельщиков команды из Санкт-Петербурга занимается клуб-гость – кассы для поклонников "Зенита" откроются за час до матча. Болельщики "Енисея" могут попасть на сектор активной поддержки нашей команды бесплатно, нужно подойти к нему также за час до игры, – сообщил пресс-атташе "Енисея" Станислав Меркис. (Дмитрий УСКОВ)