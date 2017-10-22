На матче ЦСКА - "Зенит" ожидается 26 тысяч зрителей

26 тысяч зрителей посетят матч 14-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Зенитом", сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. При этом команду из Санкт-Петербурга поддержат около двух тысяч болельщиков.
ЦСКА сыграет в красно-синей форме, у вратаря будет форма черного цвета. "Зенит" выйдет на поле в белой экипировке, голкипер - в желтой.
Матч ЦСКА - "Зенит" пройдет сегодня, 22 октября. Начало - в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-10-22-segodnya-zenit-sygraet-na-vyezde-s-tsska.htm