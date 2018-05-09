17:08 | Футбол — РФПЛ

На матче "Арсенал" – "Локо" ждут аншлаг, из Москвы приедут 4000 болельщиков

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В Туле ждут аншлага на матче 30-го тура премьер-лиги "Арсенал""Локомотив". По стоянию на 9 мая "оружейники" реализовали порядка 80 процентов билетов. Как сообщили "СЭ" в пресс-службе туляков, игра с чемпионом России-2017/18 вызывает у местных болельщиков повышенный интерес и все лучшие места уже раскуплены. В то же время в "Арсенале" добавили, что "железнодорожники" получили увеличенную квоту билетов и ждут в Туле порядка 4000 болельщиков из Москвы. Таким образом, на стадионе "Арсенал", вмещающим 19 241 болельщика, ждут аншлаг. (Андрей СИЗЯКИН)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Millwall82

Снова спартачи переобулись, как после 2002 года.

17:21

баламошка

Да их столько по всей России не соберётся.

17:18

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