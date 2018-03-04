На матче "Арсенал" - "Ахмат" ожидается 6 тысяч болельщиков

На матче 21-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и "Ахматом" ожидается 6 тысяч болельщиков, сообщает Твиттер грозненцев. По прогнозам синоптиков, вечером в Туле ожидается минус 9 градусов.



Отмечается, что полевые игроки тульской команды сыграют в красной форме, футболисты грозненского клуба – в белом.



Напомним, матч "Арсенал" – "Ахмат" состоится сегодня, 4 марта, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Грозненцы выйдут на поле в белой форме, а "Арсенал" – в красной. Ожидается, что на игру придут порядка 6 тысяч болельщиков. По прогнозам синоптиков, вечером в Туле столбик термометра покажет -9 градусов. pic.twitter.com/mxFl7n9cWz – FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 4 марта 2018 г.