13:38 | Футбол — РФПЛ

На матче "Арсенал" - "Ахмат" ожидается 6 тысяч болельщиков


На матче 21-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и "Ахматом" ожидается 6 тысяч болельщиков, сообщает Твиттер грозненцев. По прогнозам синоптиков, вечером в Туле ожидается минус 9 градусов.

Отмечается, что полевые игроки тульской команды сыграют в красной форме, футболисты грозненского клуба – в белом.

Напомним, матч "Арсенал" – "Ахмат" состоится сегодня, 4 марта, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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