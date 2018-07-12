На матче "Ахмат" - "Бирмингем" произошла потасовка игроков и стычка болельщиков. Видео

Во время товарищеского матча "Ахмат" - "Бирмингем" на поле произошла массовая потасовка с участием игроков. Один из футболистов грозненского клуба сбил, а затем ударил мячом соперника. Сразу завязалась стычка, на поле выбежали запасные.
Ситуация на поле довольно быстро успокоилась, однако страсти перекинулись на трибуны. Как отмечает пресс-служба "Ахмата", пьяные английские болельщики предприняли попытки оскорблять футболистов грозненского клуба, после чего англичан начали успокаивать грозненские болельщики.
Инцидент произошел в конце первого тайма. Напомним, "Ахмат" проводит предсезонную подготовку на сборе в Австрии.
Пьяные английские болельщики предприняли попытки оскорблять футболистов грозненского клуба, после чего англичан успокоили грозненские болельщики. Случилось это уже на 45 минуте, перед свистком арбитра на перерыв. А сейчас уже идет второй тайм. pic.twitter.com/TuslxcYM8Z– FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 12 июля 2018 г.