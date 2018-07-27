На матч "Уфа" – "Локомотив" продано две тысячи билетов

Руководитель пресс-служб "Уфы" Сергей Тыртышний отметил, что на матче с "Локомотивом" аншлага не ожидается. Напомним, что встреча первого тура состоится 30 июля.

– Сколько билетов продано на матч первого тура с "Локомотивом"?

– Продажа билетов открылась только сегодня и на данный момент продано всего две тысячи билетов. Мы же играли матч Лиги Европы, а система не дает одновременно запустить два билета.

– То есть аншлага не ожидается?

– Я думаю, нет. Это же рабочий день, вечер. Если придет тысяч десять – будет нормально. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)