На матч "Спартак" - "Ростов" в продаже осталось всего 2500 билетов

На игре 29-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом", которая состоится в субботу, 5 мая, на "Открытие Арене" (начало в 19.00) ожидается аншлаг. Об этом "СЭ" сообщил коммерческий директор московского клуба Александр Атаменко.
- Болельщики проявляют высокий интерес к матчу с дончанами, по состоянию на 17.30 пятницы в продаже осталось всего 2568 билетов, - сказал Атаменко. - Принимая во внимание темпы продаж, рассчитываем, что ко второй половине субботы будут распространены все билеты.
В связи с этим рекомендуем людям, которые собираются посетить встречу с "Ростовом", но еще не приобрели билеты, сделать это заранее через наш специализированный сайт. Учитывая ожидаемый аншлаг, в кассах их может уже не оказаться. Также просим всех приезжать на "Открытие Арену" заранее.
Напомним, что вместимость стадиона в Тушине составляет 45 000 зрителей. (Игорь НОВИКОВ)
Турнирная таблица чемпионата России
ЗЮК:
На Динаме будет так же.
18:54
Jean4
Поддержим команду! Нужно собраться на два оставшихся матча сезона, не время сейчас территорию делить и спорить. В межсезонье разберетесь.
18:42