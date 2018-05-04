На матч "Спартак" - "Ростов" в продаже осталось всего 2500 билетов

На игре 29-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом", которая состоится в субботу, 5 мая, на "Открытие Арене" (начало в 19.00) ожидается аншлаг. Об этом "СЭ" сообщил коммерческий директор московского клуба Александр Атаменко.



- Болельщики проявляют высокий интерес к матчу с дончанами, по состоянию на 17.30 пятницы в продаже осталось всего 2568 билетов, - сказал Атаменко. - Принимая во внимание темпы продаж, рассчитываем, что ко второй половине субботы будут распространены все билеты.



В связи с этим рекомендуем людям, которые собираются посетить встречу с "Ростовом", но еще не приобрели билеты, сделать это заранее через наш специализированный сайт. Учитывая ожидаемый аншлаг, в кассах их может уже не оказаться. Также просим всех приезжать на "Открытие Арену" заранее.



Напомним, что вместимость стадиона в Тушине составляет 45 000 зрителей. (Игорь НОВИКОВ)

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