18:21 | Футбол — РФПЛ

На матч "Спартак" - "Ростов" в продаже осталось всего 2500 билетов

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На игре 29-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом", которая состоится в субботу, 5 мая, на "Открытие Арене" (начало в 19.00) ожидается аншлаг. Об этом "СЭ" сообщил коммерческий директор московского клуба Александр Атаменко.

- Болельщики проявляют высокий интерес к матчу с дончанами, по состоянию на 17.30 пятницы в продаже осталось всего 2568 билетов, - сказал Атаменко. - Принимая во внимание темпы продаж, рассчитываем, что ко второй половине субботы будут распространены все билеты.

В связи с этим рекомендуем людям, которые собираются посетить встречу с "Ростовом", но еще не приобрели билеты, сделать это заранее через наш специализированный сайт. Учитывая ожидаемый аншлаг, в кассах их может уже не оказаться. Также просим всех приезжать на "Открытие Арену" заранее.

Напомним, что вместимость стадиона в Тушине составляет 45 000 зрителей. (Игорь НОВИКОВ)

Турнирная таблица чемпионата России

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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ЗЮК:

На Динаме будет так же.

18:54

Jean4

Поддержим команду! Нужно собраться на два оставшихся матча сезона, не время сейчас территорию делить и спорить. В межсезонье разберетесь.

18:42

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