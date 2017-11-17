17:14 | Футбол — РФПЛ

На матч с "Анжи" отправятся все игроки "Локо", кроме Ари и Чорлуки

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сообщил, что на игру 17-го утра чемпионата России против "Анжи" отправятся все футболисты, кроме Ведрана Чорлуки и Ари. Оба футболиста восстанавливаются после травм.

- Ари и Чорлука не полетят в Махачкалу, а останутся в Москве. Все остальные полетят, - цитирует ТАСС Семина. - Все приехали из сборных, все на месте, живы и здоровы. Готовимся, как обычно: в укороченном режиме для приехавших из сборных, они почти не тренируются, и обычные тренировки для остальных. Проблемы все те же самые после сборной - нужно за короткое время привести всех в нормальное функциональное состояние.

Матч "Анжи" - "Локомотив" состоится 19 ноября, начало - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4738948

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Tribunal Z

вернее как с Зенитом играли автобусом

17:38

Tribunal Z

Пусть джигиты автобусом сзади как Зенит посидят и на контратаках играют и выиграть тогда могут у Локомотива

17:37