На матч "Рубин" – ЦСКА поступило 20 тысяч заявок от болельщиков

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что около 20 тысяч заявок поступило от болельщиков на посещение матча 29-го тура чемпионата России "Рубин" – ЦСКА. Встреча пройдет в Казани 17 мая и будет тестовой для "Казань Арены" перед Кубком конфедераций. Вход на игру будет свободным при наличии паспорта болельщика.

– Пока мы получили около 20 тысяч заявок на эту игру, включая болельщиков ЦСКА, которых ожидается около 2,5 тысячи человек, – цитирует "Р-Спорт" Леонова. – Из Москвы приедут организованные группы, мы в диалоге с клубом, который также заинтересован в том, чтобы их болельщики получили Fan ID. Проблем с этим быть не должно.

На игре "Рубин" – ЦСКА нам нужна максимальная загрузка на арене, так как это позволит протестировать все системы стадиона. Надеемся на аншлаг и приглашаем болельщиков на интересный матч с одним из лидеров чемпионата России.