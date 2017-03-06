На матч "Локомотив" - "Краснодар" назначен воспитанник Сухины

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 19-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РФС. "Локомотив" и "Краснодар" рассудит Виталий Мешков.
10 марта, пятница
"Арсенал" – "Урал": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).
11 марта, суббота
"Рубин" – "Оренбург": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).
ЦСКА – "Томь": судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Александр Колобаев (Москва).
"Уфа" – "Крылья Советов": судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).
12 марта, воскресенье
"Спартак" – "Анжи": судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гончар (Сочи).
"Амкар" – "Зенит": судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Ринат Деушев (Москва); резервный судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).
"Ростов" – "Терек": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
13 марта, понедельник
"Локомотив" – "Краснодар": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
КОММЕНТАРИЙ Александра БОБРОВА
Обращает на себя внимание назначение на игру в Черкизове Виталия Мешкова. Когда в середине февраля мы опубликовали предварительные списки арбитров на первые три тура весенней части чемпионата, предположили, что один из главных матчей 19-го тура "Локомотив" – "Краснодар" может достаться питерским рефери Сергею Лапочкину или Кириллу Левникову. Но при этом задались вопросом – рискнут ли руководители департамента судейства и инспектирования РФС назначить на эту встречу Мешкова, воспитанника Станислава Сухины, недавно ставшего начальником команды железнодорожников? Ответ – рискнули.
Из того февральского варианта сохранены семь из восьми планировавшихся арбитров. А вместо Владимира Москалева, не сдавшего тест по правилам игры, введен Владимир Сельдяков.
Любопытен список резервных судей, куда включили ведущих рефери премьер-лиги Михаила Вилкова и Владислава Безбородова, которые впервые в этом чемпионате будут выполнять функции четвертых арбитров. Редчайший случай: Николай Волошин назначен сразу на два матча 19-го тура – в Туле и Москве!
Дополнительная информация
- Рубин
- Крылья Советов См
- Терек
- Ростов
- Анжи
- Амкар
- Владислав Безбородов
- Станислав Сухина
- Локомотив Москва (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Томь
- Алексей Еськов (судья)
- Спартак (футбол)
- Урал Ек
- Александр Егоров (судья)
- Краснодар
- Виталий Мешков
- Михаил Вилков
- Евгений Турбин
- Оренбург (футбол)
- Арсенал Тл
- Уфа
- Сергей Лапочкин-мл. (судья)
- Алексей Матюнин
- Владимир Москалев
- Кирилл Левников
- Владимир Сельдяков
svg57
Чувствуется рука не Сухины, а Семина
15:59
vialiy
Попал Краснодар... Мешков - грязное пятно на корпусе российского судейства.
14:48
1forever1
Опять Луческу застонет, что его московский реф судит
13:58