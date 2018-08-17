На матч "Крылья Советов" - "Локомотив" реализовано 23 тысячи билетов

На данный момент реализовано 23 000 билетов на матч 4-го тура чемпионата России "Крылья Советов" - "Локомотив". Встреча пройдет на построенной к ЧМ-2018 "Самара Арене" 19 августа (начало - в 16.30 по московскому времани).

В пятницу и субботу билеты можно приобрести в удаленных кассах и на стадионе "Металлург". Также в продаже есть электронные билеты.