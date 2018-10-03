На матч "Енисея" со "Спартаком" билетов в продаже не осталось

Как сообщили в пресс-службе "Енисея", из 15 тысяч билетов, которые поступили в продажу на игру 10-го тура чемпионата России со "Спартаком", на сегодняшний день продано около 12 тысяч.

1500 билетов, которые составляют 10 процентов от вместимости стадиона "Центральный", будут переданы гостям. Еще около 1500 распределены по заявкам социальных учреждений, партнеров клуба, РФС и РПЛ.

В свободной продаже билетов нет. Они могут появиться в кассах стадиона только в день матча, в том случае, если заказанные квоты не будут востребованы. (Елена Григорьевская)