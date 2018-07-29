На матч "Енисей" – "Зенит" осталось только 550 билетов

​Встреча 1-го тура РПЛ между "Енисеем" и "Зенитом", которая из-за реконструкции Центрального стадиона в Красноярске пройдет сегодня в Тюмени, вероятен аншлаг.

За несколько часов до начала игры в продаже остается всего 550 билетов на крайние сектора арены "Геолог", вмещающей 13 тысяч зрителей. Скорее всего, они будут раскуплены.

Как сообщили в пресс-службе красноярцев, проходы на сектора болельщиков сине-бело-голубых и сибиряков клубы регулируют на месте. Кассы для приехавших из Санкт-Петербурга и Красноярска, где можно получить билеты, откроются за час до матча, который начнется в 14.00 по Москве. (Игорь НОВИКОВ)

"Енисей" – "Зенит": чемпионата России по футболу, 29 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 14.00 (время московское)