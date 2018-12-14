"На коньках я стою чуть лучше Плющенко!" Савин о контракте с "Ак Барсом"

Экс-футболист "Амкара" и "Крыльев Советов" Евгений Савин прокомментировал подписание контракта с "Ак Барсом", сообщает клубное телевидение казанской команды.

– Пора вернуться в большой спорт, КХЛ​ – это большой вызов, – заявил Савин в интервью клубному телевидению "Ак Барса". – Я прилетел в Казань, чтобы показать свой уровень и конкурировать с игроками казанцев. В детстве занимался хоккеем в Тобольске, уровень, конечно, абсолютно никакой, но на коньках я стою чуть лучше, чем Евгений Плющенко.