"На коньках я стою чуть лучше Плющенко!" Савин о контракте с "Ак Барсом"

Экс-футболист "Амкара" и "Крыльев Советов" Евгений Савин прокомментировал подписание контракта с "Ак Барсом", сообщает клубное телевидение казанской команды.
– Пора вернуться в большой спорт, КХЛ – это большой вызов, – заявил Савин в интервью клубному телевидению "Ак Барса". – Я прилетел в Казань, чтобы показать свой уровень и конкурировать с игроками казанцев. В детстве занимался хоккеем в Тобольске, уровень, конечно, абсолютно никакой, но на коньках я стою чуть лучше, чем Евгений Плющенко.
💬"На коньках я стою лучше Плющенко!"– ХК Ак Барс (@hcakbars) 14 декабря 2018 г.
Полная версия видео о возвращении Савина в большой спорт по ссылке: https://t.co/i370OQT2JI pic.twitter.com/Rrl9YIr96m
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