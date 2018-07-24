На "Казань Арене" откроется фан-парк "Рубина"

Фан-парк "Рубина" откроется 26 июля на территории "Казань Арены", сообщает сайт мэрии Казани. В день открытия парка посетителям представят новых игроков клуба. Кроме того, они смогут понаблюдать за тренировкой комнды.

В первый день фан-парк будет работать в тестовом режиме, но в дальнейшем он будет открыт для болельщиков в дни домашних матчей "Рубина" за несколько часов до начала игры.