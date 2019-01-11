На какой срок Абель Эрнандес остался в ЦСКА

Как стало известно "СЭ", по условиям соглашения между ЦСКА и 28-летним форвардом Абелем Эрнандесом, уругваец продолжит выступления за красно-синих до конца сезона-2018/19. Возможность дальнейшего сотрудничества будет обсуждаться после окончания чемпионата России.

С августа по декабрь прошлого года нападающий провел в составе армейцев 9 официальных матчей в РПЛ и Лиге чемпионов, забив 2 мяча и отдав 1 голевую передачу. При этом немалую часть этого отрезка он восстанавливался от травмы. Эрнандес уже приступил к работе на сборе команды под руководством главного тренера Виктора Гончаренко в испанском Кампоаморе. (Вячеслав Короткин)

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