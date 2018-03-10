12:30 | Футбол — РФПЛ

На игре "Тосно" – "Рубин" в Саранске ожидается около 2000 болельщиков


Матч 22-го тура чемпионата России между "Тосно" и "Рубином" посетят порядка 2000 болельщиков, сообщает пресс-служба клуба из Ленинградской области. Во время встречи прогнозируется минус 9 градусов и облачная погода.

Отметим, что игру перенесли в Саранск на стадион "Старт". Номинальные хозяева сыграют в белой форме, казанцы – в рубиновой форме.

Напомним, матч "Тосно" – "Рубин" состоится сегодня, 10 марта, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Тосно - Рубин

 

Дополнительная информация

http://fctosno.ru/news/vse-novosti/tosno_sygraet_v_belom_rubin_v_rubinovom6/

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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