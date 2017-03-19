На игре "Крылья Советов" - "Ростов" ожидается свыше 5 тысяч зрителей

Матч 20-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Ростовом" посетят свыше 5 тысяч зрителей, информирует пресс-служба самарцев. Отмечается, что 30 из них будут поддерживать ростовчан.

Встреча состоится сегодня и начнется в 14.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Ростов"