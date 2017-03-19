11:16 | ФУТБОЛ — РФПЛ

На игре "Крылья Советов" - "Ростов" ожидается свыше 5 тысяч зрителей

0
0
0
0
2

Матч 20-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Ростовом" посетят свыше 5 тысяч зрителей, информирует пресс-служба самарцев. Отмечается, что 30 из них будут поддерживать ростовчан.

Встреча состоится сегодня и начнется в 14.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Ростов"

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14691

0
0
0
0
2
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 20-й тур
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Крутяк. А Самара то действительно футбольный город. Лишь бы стадион не треснул.

12:21

Veg Sneggi

это информация типа пароля что ли? у вас продается славянский шкаф... над Вальпараисо идет дождь....на матче будет более 5 тысяч жителей

11:28

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...