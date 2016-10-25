21:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ

На газон стадиона в Петербурге нанесли разметку

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На поле стадиона в Санкт-Петербурге нанесли разметку и установили ворота, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Ранее сообщалось, что в четверг, 27 октября на арене пройдет первый матч между командами генерального подрядчика компанией "Метрострой" и командой субподрядчиков. Напомним, вчера выдвижное поле на стадионе в Петербурге успешно задвинули в чашу арены. Закатывание поля продолжалось почти семь часов.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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lihddt

Блудный Свин ГАЗОН ВЕСЬ КАКОЙ-ТО ПЛЕШИВЫЙ======Ура !!! Первый Питерфоб появился,я был прав!

22:18

Блудный Свин

ГАЗОН ВЕСЬ КАКОЙ-ТО ПЛЕШИВЫЙ...

22:13

lihddt

У Питерфобов траур что ли? Что то их пока не слышно, наверное скоро набегут.

22:05

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