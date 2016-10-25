На газон стадиона в Петербурге нанесли разметку

На поле стадиона в Санкт-Петербурге нанесли разметку и установили ворота, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Ранее сообщалось, что в четверг, 27 октября на арене пройдет первый матч между командами генерального подрядчика компанией "Метрострой" и командой субподрядчиков. Напомним, вчера выдвижное поле на стадионе в Петербурге успешно задвинули в чашу арены. Закатывание поля продолжалось почти семь часов.

"Крестовский" теперь выглядит так. Сегодня нанесли разметку на газон, поставили ворота. В четверг - тестовый матч. pic.twitter.com/dWuiCYjOG8 – Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 25 октября 2016 г.