23:58 2 ноября | Футбол — РПЛ

"На футбол в желтом!" Выездной мем "Ростова"

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"Ростов" оригинальным образом призвал болельщиков посетить гостевой матч 13-го тура РПЛ против "Краснодара". Дончане в своем Твиттере опубликовали фотографию с чемпионата мира-2018, на которой запечатлены болельщики сборной Швеции, наводнившие центр Нижнего Новгорода.

- Обычная краснодарская улица в ближайшее воскресенье, - такая надпись украшает фото с изображением шведских фанатов, желтая форма которых схожа с одним из комплектов экипировки ростовчан.

"Ростов" после 12 туров занимает 4-е место в РПЛ, имея в активе 21 очко.

Краснодар - Ростов

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 13-й тур
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