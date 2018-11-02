"На футбол в желтом!" Выездной мем "Ростова"

"Ростов" оригинальным образом призвал болельщиков посетить гостевой матч 13-го тура РПЛ против "Краснодара". Дончане в своем Твиттере опубликовали фотографию с чемпионата мира-2018, на которой запечатлены болельщики сборной Швеции, наводнившие центр Нижнего Новгорода.

- Обычная краснодарская улица в ближайшее воскресенье, - такая надпись украшает фото с изображением шведских фанатов, желтая форма которых схожа с одним из комплектов экипировки ростовчан.

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На футбол в желтом!



А вы готовы к масштабному выезду в соседний городок? pic.twitter.com/rJHhKqdpys – Football Club Rostov (@rostovfc) 2 ноября 2018 г.

"Ростов" после 12 туров занимает 4-е место в РПЛ, имея в активе 21 очко.

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