На федеральном ТВ будут показывать 2 матча тура премьер-лиги

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что новый контракт по телеправам на матчи чемпионата России будет составлен таким образом, что на федеральном телеканале будет осуществляться показ максимум двух матчей за тур.
Ранее стало известно, что федеральный телеканал покажет только два матча 21-го тура: "Зенит" - "Амкар" и "Краснодар" - "Ростов". А центральная встреча тура, дерби между "Локомотивом" и "Спартаком" будет транслироваться только на платном канале "Наш футбол".
- Мы понимаем, что эта тема болезненная для болельщиков, мы понимаем, что все привыкли смотреть футбол на бесплатном телевидении и эта тема непростая. Я могу сказать, что в следующем контракте подразумевается показ двух матчей в туре на федеральном канале – максимум, - цитирует Прядкина "Р-Спорт".
KAI-Z
Мозгов нет-интересных трансляций нет- аудитории нет-рекламодателей нет. Круг замкнулся))
14:12
stenyaev-81
Да какая разница? Кто хочет , заплатит 250 р за канал наш футбол и все! Согласитесь-- это ведь копейки !
14:01
Русский Я
Но тогда надо будет показывать матчи Амкара, Тосно, Хабаровска. А то будут показывать только Зенит, а будет не совсем хорошо. тогда уж делить так, чтобы все клубы получили примерно равное число матчай из лидеров.
13:08
icezellion
Привет сопки
12:04
Bultik
Трижды разбанен) дебилы бл.дь (с) +100500
10:54
Трижды разбанен)
дебилы бл.дь (с)
10:50
ЗЗ+
Надо вообще не показывать на бесплатном. Иначе в чем смысл платного ТВ? Все без базара качают платный контент на своих кредитных айфонах, но как заплатить 250 рублей в месяц за просмотр футбола, так сразу нытье.
10:42
dipev
зато своих болотных не забыли!!! а вот если матч тура будет с участием бакланов, то он будет для всех! популяризируем Зенит!!!
10:40
Edelveys79
За бабки удавятся!!! Развиваем спорт, привлекаем молодежь, Молодцы!!! зато мордобитие каждый день...
10:34