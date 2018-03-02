На федеральном ТВ будут показывать 2 матча тура премьер-лиги

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что новый контракт по телеправам на матчи чемпионата России будет составлен таким образом, что на федеральном телеканале будет осуществляться показ максимум двух матчей за тур.

Ранее стало известно, что федеральный телеканал покажет только два матча 21-го тура: "Зенит" - "Амкар" и "Краснодар" - "Ростов". А центральная встреча тура, дерби между "Локомотивом" и "Спартаком" будет транслироваться только на платном канале "Наш футбол".

- Мы понимаем, что эта тема болезненная для болельщиков, мы понимаем, что все привыкли смотреть футбол на бесплатном телевидении и эта тема непростая. Я могу сказать, что в следующем контракте подразумевается показ двух матчей в туре на федеральном канале – максимум, - цитирует Прядкина "Р-Спорт".