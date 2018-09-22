На дерби ЦСКА - "Спартак" будет аншлаг

Как сообщил "СЭ" коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян, на матч 8-го тура чемпионата России со "Спартаком" проданы все билеты. Таким образом на столичном дерби ожидается аншлаг, на игре соберется 30 тысяч зрителей. Такова вместительность домашнего стадиона армейцев "ВЭБ Арены". (Игорь Новиков)

"Спартак" после семи туров занимает 3-е место в РПЛ, имея в активе 14 очков, ЦСКА с 12-ю очками располагается на 5-й строчке.

ЦСКА – "Спартак": чемпионат России, РПЛ, 8-й тур, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 19.00 (мск)

Все о чемпионате России - здесь