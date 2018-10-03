На что можно смотреть бесконечно? "Уфа" знает ответ

"Уфа" в Твиттере опубликовала подборку финтов полузащитника клуба Оливера Тилля. Люксембуржец присоединился к команде из столицы Башкирии этим летом.

"Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода, и как Оливье Тилль возит соперников!" - говорится в сообщении "Уфы".

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода, и как Оливье Тилль возит соперников! @matchpremier pic.twitter.com/xw8dy692Ue – ФК УФА (@UfaFc) 3 октября 2018 г.

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