16:25 | Футбол — РПЛ

На что можно смотреть бесконечно? "Уфа" знает ответ

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"Уфа" в Твиттере опубликовала подборку финтов полузащитника клуба Оливера Тилля. Люксембуржец присоединился к команде из столицы Башкирии этим летом.

"Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода, и как Оливье Тилль возит соперников!" - говорится в сообщении "Уфы".

 

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