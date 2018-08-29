"На "Баклан Арену" посмотрю!" Кафельников отправится на матч "Зенит" – "Спартак"

Олимпийский чемпион по теннису, экс-первая ракетка мира и известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников в Твиттере сообщил, что отправится в Санкт-Петербург на матч 6-го тура чемпионата России, в котором красно-белые сыграют с "Зенитом". Также он предложил экс-капитану питерцев Владиславу Радимову встретиться на стадионе, где пройдет игра.

"Бомжи! Взял билет до вашего прекрасного города на 2-е число. Буду болеть за самый великий и лучший клуб России "Спартак", а также на "Баклан Арену" посмотрю. Жди там меня, Владислав Радимов", – написал Кафельников.

Бомжи! Взял билет до вашего прекрасного города на 2е число. Буду болеть за самый ВЕЛИКИЙ и ЛУЧШИЙ клуб России @fcsm_official ,а также на баклан-арену посмотрю😉. Жди там меня @radimov02 – Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 29 августа 2018 г.

"Зенит" – "Спартак": чемпионат России, 6-й тур, 2 сентября 2018,

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