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"На "Баклан Арену" посмотрю!" Кафельников отправится на матч "Зенит" – "Спартак"


Олимпийский чемпион по теннису, экс-первая ракетка мира и известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников в Твиттере сообщил, что отправится в Санкт-Петербург на матч 6-го тура чемпионата России, в котором красно-белые сыграют с "Зенитом". Также он предложил экс-капитану питерцев Владиславу Радимову встретиться на стадионе, где пройдет игра.

"Бомжи! Взял билет до вашего прекрасного города на 2-е число. Буду болеть за самый великий и лучший клуб России "Спартак", а также на "Баклан Арену" посмотрю. Жди там меня, Владислав Радимов", – написал Кафельников.

"Зенит" – "Спартак": чемпионат России, 6-й тур, 2 сентября 2018,
онлайн-трансляция в 19.00 (мск)

Зенит - Спартак М

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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