На "Арене ЦСКА" начался первый официальный матч – ЦСКА принимает "Терек" в рамках 6-го тура чемпионата России.

Перед игрой состоялась красочная церемония открытия стадиона чемпиона России. Футболистов ЦСКА на поле вывели их дети.

Гимн России исполнила Анастасия Перхун, дочь экс-вратаря команды Сергея Перхуна, трагически скончавшегося после столкновения на футбольном поле в 2001 году. Первый удар по мячу произвел легендарный футболист Владимир Пономарев.

Стартовый свисток в игре ЦСКА – "Терек" был дан на 15 минут позже объявленного времени начала игры – в 20.45.

"Арена ЦСКА". Открытие. Как это было //

Трансляция матча ЦСКА – "Терек"