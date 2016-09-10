На "Арене ЦСКА" начался первый официальный матч – ЦСКА принимает "Терек" в рамках 6-го тура чемпионата России.
Перед игрой состоялась красочная церемония открытия стадиона чемпиона России. Футболистов ЦСКА на поле вывели их дети.
Гимн России исполнила Анастасия Перхун, дочь экс-вратаря команды Сергея Перхуна, трагически скончавшегося после столкновения на футбольном поле в 2001 году. Первый удар по мячу произвел легендарный футболист Владимир Пономарев.
Стартовый свисток в игре ЦСКА – "Терек" был дан на 15 минут позже объявленного времени начала игры – в 20.45.
"Арена ЦСКА". Открытие. Как это было //
Трансляция матча ЦСКА – "Терек"
Игроков #ЦСКА сегодня выведут на поле их дети! pic.twitter.com/PGR000ErXu– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 10 сентября 2016 г.
На стадионе звучит гимн России. Его исполняет дочь Сергея Перхуна – Анастасия! #ЦСКАнавсегда #АренаЦСКА pic.twitter.com/b0aFR3Xwrt– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 10 сентября 2016 г.
shpasic
как же это, первый официальный матч до открытия?
21:48