На Аллее чемпионов появилась звезда Акинфеева

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев принял участие в открытии именной звезды на Аллее чемпионов в одном из торгово-развлекательных центров Москвы, расположенном в Кунцеве. Голкипер подписал звезду. После завершения церемонии пройдет автограф-сессия для болельщиков - в этот вечер их собралось около 1000 человек.

Любители футбола встретили скандированием его фамилии, а также его родного клуба.

"Аллея чемпионов" - проект сети торговых центров. Ранее в его рамках были установлены звезды таких известных спортсменов, как Илья Ковальчук, Хабиб Нурмагомедов, Евгений Малкин, Евгений Плющенко и Татьяна Навка. (Андрей Михайлов)

Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА, дебютировав в основе в 2003 году. В сборной России он отыграл 111 матчей в период с 2004 по 2018 год.