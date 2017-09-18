На 72-м году жизни скончался гендиректор команды ветеранов "Спартака" Егорович

"Спартак" на своем официальном сайте сообщил о кончине генерального директора команды ветеранов красно-белых Вячеслава Егоровича в возрасте 71 года. Он выступал на позиции нападающего, в составе столичной команды играл с 1971 по 1972 год. В дебютном сезоне в составе "Спартака" он помог команде выиграть Кубок СССР, став лучшим бомбардиром турнира.

- ФК "Спартак-Москва" выражает глубочайшие и искренние соболезнования родным и близким покойного, - говорится в сообщении. - О месте и времени похорон Вячеслава Егоровича мы сообщим дополнительно.

Егорович завершил карьеру в 1976 году. В 1990-м он был назначен начальником команды ветеранов красно-белых. После этого в течение долгих лет являлся генеральным директором клуба экс-спартаковцев. Он занимался организацией товарищеских матчей и турниров с участием бывших футболистов "Спартака" по всей России.