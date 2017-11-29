14:20 | Футбол — РФПЛ

"Мы – "Спартак", а вы – только увы". Назаров ответил Шнурову. Видео

Дмитрий НАЗАРОВ (слева) и Сергей ШНУРОВ.
Дмитрий НАЗАРОВ (слева) и Сергей ШНУРОВ.
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Народный артист России и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров посвятил песню в честь победы красно-белых над "Зенитом" (3:1) в матче 18-го премьер-лиги.

Напомним, что во встрече 4-го тура сине-бело-голубые обыграли спартаковцев (5:1). Это событие побудило лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова спеть песню, в припеве которой содержались слова из заголовка номера "СЭ" – "В Питере – пять".

"В Питере – пять". Заголовок "СЭ" вдохновил "Шнура" на новую песню

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КОММЕНТАРИИ (9)
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serzheo

)))) Принято. Токмо вот могли бы и певца найти, а то как-то символично получается, повар поет - видимо повара и играют. Не своим делом занимаются ребята.

15:12

Edmundo.Baldivieso

Браво, маэстро!

15:07

Logva

сектанты такие дешевые...все повторяют за Зенитом и Глушак с "шуткой" приезжайте...(Радимов приглашал поросят за добавкой в первом круге),вот теперь усатый ноунейм запел как Шнур.че нибудь свое придумать можете????

15:06

Honest Spartak

:)

15:00

asc0002

Mad Butcher Спартак всегда должен уничтожать бакланов ---- Должен, но пока что за редким исключением только заглатывает.

14:50

otradny

Трибунал Зю,____________ мы Спартак,а вы ...АМНО!!!!!

14:48

otradny

Шеф одобряет:)

14:48

Mad Butcher

Спартак всегда должен уничтожать бакланов

14:47

Tribunal Z

Чего то Назаров возбудился. После Питера молчал в тряпочку, сейчас распелся. Думаю охота отпадёт после новой поездки в Питер, а не то грудь колесом пошла.

14:45