"Мы – "Спартак", а вы – только увы". Назаров ответил Шнурову. Видео

Народный артист России и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров посвятил песню в честь победы красно-белых над "Зенитом" (3:1) в матче 18-го премьер-лиги.

Напомним, что во встрече 4-го тура сине-бело-голубые обыграли спартаковцев (5:1). Это событие побудило лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова спеть песню, в припеве которой содержались слова из заголовка номера "СЭ" – "В Питере – пять".

"В Питере – пять". Заголовок "СЭ" вдохновил "Шнура" на новую песню