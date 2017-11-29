"Мы – "Спартак", а вы – только увы". Назаров ответил Шнурову. Видео

Народный артист России и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров посвятил песню в честь победы красно-белых над "Зенитом" (3:1) в матче 18-го премьер-лиги.
Напомним, что во встрече 4-го тура сине-бело-голубые обыграли спартаковцев (5:1). Это событие побудило лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова спеть песню, в припеве которой содержались слова из заголовка номера "СЭ" – "В Питере – пять".
"В Питере – пять". Заголовок "СЭ" вдохновил "Шнура" на новую песню
serzheo
)))) Принято. Токмо вот могли бы и певца найти, а то как-то символично получается, повар поет - видимо повара и играют. Не своим делом занимаются ребята.
15:12
Edmundo.Baldivieso
Браво, маэстро!
15:07
Logva
сектанты такие дешевые...все повторяют за Зенитом и Глушак с "шуткой" приезжайте...(Радимов приглашал поросят за добавкой в первом круге),вот теперь усатый ноунейм запел как Шнур.че нибудь свое придумать можете????
15:06
Honest Spartak
:)
15:00
asc0002
Mad Butcher Спартак всегда должен уничтожать бакланов ---- Должен, но пока что за редким исключением только заглатывает.
14:50
otradny
Трибунал Зю,____________ мы Спартак,а вы ...АМНО!!!!!
14:48
otradny
Шеф одобряет:)
14:48
Mad Butcher
Спартак всегда должен уничтожать бакланов
14:47
Tribunal Z
Чего то Назаров возбудился. После Питера молчал в тряпочку, сейчас распелся. Думаю охота отпадёт после новой поездки в Питер, а не то грудь колесом пошла.
14:45