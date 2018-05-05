21:12 | Футбол — РФПЛ

"Мы можем забить 36 голов за сезон". Луиз Адриану и Промес выполнили обещание

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Нападающий "Спартака" Луиз Адриану в интервью "СЭ" в августе пообещал, что вместе с Квинси Промесом забьет 36 голов за сезон.

- У нас с Квинси есть все, чтобы на нашем счету оказалось 35 – 36 мячей, - заявил тогда Адриану.

Сегодня голландец поразил ворота "Ростова" в 29-м туре чемпионата России (2:0). Этот мяч стал для форвардов 36-м.

Квинси Промес забил 21 мяч (15 - в РФПЛ, 3 - в Кубке России, 1 - в Суперкубке, 2 - в Лиге чемпионов). На счтеу Адриану 15 голов (10 - в РФПЛ, 1 - в Кубке России, 1 - в Суперкубке, 1 - в Лиге чемпионов, 2 - в Лиге Европы).

Спартак М - Ростов

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (9)
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Табунщик Вернулся

Мужики не бабы (бакланы) мужики сказали, мужики сделали :))

22:51

Электросталец

куда им обоим до Олега Протасова!

22:23

Markonie

всеобщая зависть)))) В Зените тоже 35 обещали на двоих)))

22:23

LLL71

Вот если бы этот дятел забил 36 один в играх РФПЛ, то тогда был бы великим. А так он просто дятел.

22:15

Alnik-star

Но тем не менее, молодцы!

22:07

Alnik-star

Вообще-то Суперкубок надо бы считать вишенкой на торте - завершением сезона, а не открытием нового. Всё-таки играют чемпион и обладатель Кубка сезона завершённого.

22:07

shpasic

жаль, что чемпионами стать не обещали.

21:32

Jean4

Молодчики! Сдержали обещание. =)

21:31

resifi

А шо толку??? Чемпионство профукали, из Кубка России спартак был вышвырнут поганой метлой какким-то Тосно!

21:21

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