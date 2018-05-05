"Мы можем забить 36 голов за сезон". Луиз Адриану и Промес выполнили обещание

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану в интервью "СЭ" в августе пообещал, что вместе с Квинси Промесом забьет 36 голов за сезон.

- У нас с Квинси есть все, чтобы на нашем счету оказалось 35 – 36 мячей, - заявил тогда Адриану.

Сегодня голландец поразил ворота "Ростова" в 29-м туре чемпионата России (2:0). Этот мяч стал для форвардов 36-м.

Квинси Промес забил 21 мяч (15 - в РФПЛ, 3 - в Кубке России, 1 - в Суперкубке, 2 - в Лиге чемпионов). На счтеу Адриану 15 голов (10 - в РФПЛ, 1 - в Кубке России, 1 - в Суперкубке, 1 - в Лиге чемпионов, 2 - в Лиге Европы).