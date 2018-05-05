"Мы можем забить 36 голов за сезон". Луиз Адриану и Промес выполнили обещание

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану в интервью "СЭ" в августе пообещал, что вместе с Квинси Промесом забьет 36 голов за сезон.
- У нас с Квинси есть все, чтобы на нашем счету оказалось 35 – 36 мячей, - заявил тогда Адриану.
Сегодня голландец поразил ворота "Ростова" в 29-м туре чемпионата России (2:0). Этот мяч стал для форвардов 36-м.
Квинси Промес забил 21 мяч (15 - в РФПЛ, 3 - в Кубке России, 1 - в Суперкубке, 2 - в Лиге чемпионов). На счтеу Адриану 15 голов (10 - в РФПЛ, 1 - в Кубке России, 1 - в Суперкубке, 1 - в Лиге чемпионов, 2 - в Лиге Европы).
Табунщик Вернулся
Мужики не бабы (бакланы) мужики сказали, мужики сделали :))
22:51
Электросталец
куда им обоим до Олега Протасова!
22:23
Markonie
всеобщая зависть)))) В Зените тоже 35 обещали на двоих)))
22:23
LLL71
Вот если бы этот дятел забил 36 один в играх РФПЛ, то тогда был бы великим. А так он просто дятел.
22:15
Alnik-star
Но тем не менее, молодцы!
22:07
Alnik-star
Вообще-то Суперкубок надо бы считать вишенкой на торте - завершением сезона, а не открытием нового. Всё-таки играют чемпион и обладатель Кубка сезона завершённого.
22:07
shpasic
жаль, что чемпионами стать не обещали.
21:32
Jean4
Молодчики! Сдержали обещание. =)
21:31
resifi
А шо толку??? Чемпионство профукали, из Кубка России спартак был вышвырнут поганой метлой какким-то Тосно!
21:21