"Мы готовы к матчу". "Енисей" провел тренировку на Центральном стадионе перед игрой с "Ахматом"

"Енисей" провел тренировку перед матчем 16-го тура премьер-лиги против "Ахмата" на Центральном стадионе Красноярска. Кадры с заснеженной арены были опубликованы в официальном Твиттере красноярского клуба.

- Команда провела тренировку перед игрой с "Ахматом" на Центральном стадионе. Мы готовы к матчу! - так подписаны эти фотографии.

Команда провела тренировку перед игрой с "Ахматом" на Центральном стадионе. Мы готовы к матчу! #ЕнисейАхмат pic.twitter.com/h0TT67qMis – ФК "Енисей" (@FCEnisey) 30 ноября 2018 г.

Напомним, на прошлой неделе бюро исполкома РФС в виде исключения разрешило сибирякам принять клуб из Чечни в манеже, однако после протестов самой лиги и представителей "Ахмата" решение было отменено и проведение игры назначили на открытом воздухе.

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