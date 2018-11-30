15:43 | Футбол — РПЛ

"Мы готовы к матчу". "Енисей" провел тренировку на Центральном стадионе перед игрой с "Ахматом"

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"Енисей" провел тренировку перед матчем 16-го тура премьер-лиги против "Ахмата" на Центральном стадионе Красноярска. Кадры с заснеженной арены были опубликованы в официальном Твиттере красноярского клуба. 

Команда провела тренировку перед игрой с "Ахматом" на Центральном стадионе. Мы готовы к матчу! - так подписаны эти фотографии. 

Напомним, на прошлой неделе бюро исполкома РФС в виде исключения разрешило сибирякам принять клуб из Чечни в манеже, однако после протестов самой лиги и представителей "Ахмата" решение было отменено и проведение игры назначили на открытом воздухе.

Енисей - Ахмат

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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